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Белослудцев Михаил Михайлович

Место рождения

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1888 ст.

Отец: Белослудцев Михаил Фёдорович

Мать: Белослудцева Мария Гаврииловна

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
08.02.1888 ст.
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Вятской губернии Слободского уезда Стуловской волости Зеленинского участка, Митрошинской деревни крестьянин Илья Симеонов Белослудцев и дочь псаломщика Ольга Гавриилова Смельчакова
Восприемник
24.01.1899 ст.
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Петр Родители: Вятской губернии Слободского уезда, Митрошинской деревни крестьянин Михаил Феодоров Белослудцев и законная жена его Мария Гавриилова
Восприемник
18.08.1899 ст.
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Александр Родители: Вятской губернии Котельнического уезда Медведевской волости, починка Рожинского крестьянин Артемий Яковлев Хомяков и законная жена его Мария Гавриилова
Восприемник
19.04.1902 ст.
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Феодор Родители: Вятской губернии Слободского уезда, деревни Митрошкиной крестьянин Михаил Феодоров Белослудцев и законная жена его Мария Гавриилова
Смерть
Неизвестно
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