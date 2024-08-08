Кавкаев Качкаев Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1908
Дочь: Кавкаев Качкаев Евфимилия Ивановна
Мать ребёнка: Кавкаев Качкаев (--) Анна Сергеевна
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
41 33 54 96
Смерть
Неизвестно