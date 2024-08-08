Кавкаев Качкаев Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавкаев Качкаев Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавкаев Качкаев (--) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.1908

Дочь: Кавкаев Качкаев Евфимилия Ивановна

Мать ребёнка: Кавкаев Качкаев (--) Анна Сергеевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
41 33 54 96
Смерть
Неизвестно

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