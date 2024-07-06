Гриценко (Мостовая) Неонила Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко (Мостовая) Неонила Емельяновна

Гриценко (Мостовая) Неонила Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Муж: Гриценко Григорий Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 30 августа 1855 г. Мария Казак Шабалиновский Григорий Петров Гриценко и законная жена его Неонила Емелианова восп. Казачка Шабалиновская Параскева Демианова Гриценко
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Христина Григорьевна

Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
1860 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 13 авг 1860 Христина Казак Шабалиновский Григорий Петров Гриценко и законная жена его Неонила Емелианова восп. Казачка Шабалиновская Параскева Демианова Довгая
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Насека Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
1863 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 Марфа Казак Шабалиновский Григорий Петров Гриценко и законная жена его Неонила Емелианова восп. Казачка Шабалиновская Параскева Демианова Довгая
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.