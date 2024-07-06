Гриценко (Мостовая) Неонила Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович
Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 30 августа 1855 г. Мария Казак Шабалиновский Григорий Петров Гриценко и законная жена его Неонила Емелианова восп. Казачка Шабалиновская Параскева Демианова Гриценко
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Христина Григорьевна
Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович
1860 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 13 авг 1860 Христина Казак Шабалиновский Григорий Петров Гриценко и законная жена его Неонила Емелианова восп. Казачка Шабалиновская Параскева Демианова Довгая
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Насека Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Гриценко Григорий Петрович
1863 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 Марфа Казак Шабалиновский Григорий Петров Гриценко и законная жена его Неонила Емелианова восп. Казачка Шабалиновская Параскева Демианова Довгая
Смерть
Неизвестно