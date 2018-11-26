Попов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1928
Дата смерти26.11.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928
Отец: Попов Матвей Иванович
Мать: Попова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Жеребятьева) Мария Ивановна
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.11.2018
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край