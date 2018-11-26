Попов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1928

Дата смерти

26.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928

Отец: Попов Матвей Иванович

Мать: Попова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Жеребятьева) Мария Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Попова (Жеребятьева) Мария Ивановна

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Жеребятьева) Мария Ивановна

Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.11.2018
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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