Zasłona Piotr
Место рожденияUdrzyn/ Poręba akt 99/1877
Дата рождения02.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1877
Отец: Zasłona Stanisław
Бракосочетание
18.11.1902
Бракосочетание
09.09.1903
Рождение ребёнка
02.11.1904
Сын: Zasłona Stanisław
Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia
Рождение ребёнка
25.09.1906
Дочь: (Zasłona) Józefa
Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: (Zasłona) Marianna
Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia
Рождение ребёнка
02.12.1911
Сын: Zasłona Jan
Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Zasłona) Stanisława
Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia
Рождение ребёнка
29.12.1916
Сын: Zasłona Józef Wacław
Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia
Смерть
Неизвестно