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Zasłona Piotr

Место рождения

Udrzyn/ Poręba akt 99/1877

Дата рождения

02.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

Около 1885 г.р.
Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1877

Отец: Zasłona Stanisław

Мать: Zasłona (Gałązka) Honorata

Бракосочетание
18.11.1902

Жена: Zasłona (Derlatka) Rozalia

Бракосочетание
09.09.1903

Жена: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia

Рождение ребёнка
02.11.1904

Сын: Zasłona Stanisław

Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia

Рождение ребёнка
25.09.1906

Дочь: (Zasłona) Józefa

Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia

Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: (Zasłona) Marianna

Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia

Рождение ребёнка
02.12.1911

Сын: Zasłona Jan

Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Zasłona) Stanisława

Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia

Рождение ребёнка
29.12.1916

Сын: Zasłona Józef Wacław

Мать ребёнка: Zasłona (Pieńkoś) Rozalia

Смерть
Неизвестно

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