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Нестеров Артëм Иванович
Нестеров Артëм Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.2022
Пол
Мужской
Отец
Нестеров Иван Алексеевич
1990 г.р.
Мать
Нестерова (Шавкова) Алина Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2022
Отец:
Нестеров Иван Алексеевич
Мать:
Нестерова Алина Викторовна
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