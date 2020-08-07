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Бухтиярова Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1953

Дата смерти

07.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухтияров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бухтияров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтияров Николай Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1978

Сын: Бухтияров Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Бухтияров Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1985

Дочь: Бухтиярова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бухтияров Николай Иванович

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
07.08.2020

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