Бухтиярова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1953
Дата смерти07.08.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухтияров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бухтияров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1978
Сын: Бухтияров Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Бухтияров Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1985
Дочь: Бухтиярова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бухтияров Николай Иванович
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
07.08.2020