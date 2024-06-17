Лехмус Иоган Гендриков
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1902
Сын: Лехмус Арнольд Юганович (Иоганович-Иванович)
Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте
Рождение ребёнка
29.08.1903
Дочь: Лехмус Лидия Иогаовна
Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: Лехмус Элла Иогановна
Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лехмус Ильта Иогановна
Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте
Смерть
Неизвестно