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Лехмус Иоган Гендриков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Лехмус Арнольд Юганович (Иоганович-Иванович)

Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте

Рождение ребёнка
29.08.1903

Дочь: Лехмус Лидия Иогаовна

Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте

Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: Лехмус Элла Иогановна

Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лехмус Ильта Иогановна

Мать ребёнка: Лехмус Милла Анетте

Смерть
Неизвестно

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