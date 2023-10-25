Юревич Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮревич Николай Григорьевич

Юревич Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1949

Дата смерти

08.04.1992

Пол

Мужской

Отец

2016 г.р.

Мать

2016 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ER
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1949

Отец: Юревич Григорий Павлович

Мать: Юревич Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1974

Дочь: Ханке Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ликсина-Юревич Мария Васильевна

Рождение ребёнка
26.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ликсина-Юревич Мария Васильевна

Гродно, Беларусь
Смерть
08.04.1992
Гродно, Беларусь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close