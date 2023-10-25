Юревич Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1949
Дата смерти08.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1949
Отец: Юревич Григорий Павлович
Мать: Юревич Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1974
Дочь: Ханке Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ликсина-Юревич Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ликсина-Юревич Мария Васильевна
Гродно, Беларусь
Смерть
08.04.1992
Гродно, Беларусь