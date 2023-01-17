Нарышкина (Николаева) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Николаева) Анна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1919

Муж: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарышкин Николай (Стефанович)

Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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