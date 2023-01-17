Нарышкина (Николаева) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарышкин Николай (Стефанович)
Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно