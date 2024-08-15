Нуну (Заритовская) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуну (Заритовская) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуну Пётр Георгиевич

Рождение ребёнка
04.09.1972

Дочь: Нуну Лариса Петровна

Отец ребёнка: Нуну Пётр Георгиевич

Рождение ребёнка
16.11.1980

Дочь: Орлянская Вироника Петровна

Отец ребёнка: Нуну Пётр Георгиевич

Рождение ребёнка
29.08.1986

Сын: Нуну Николай Петрович

Отец ребёнка: Нуну Пётр Георгиевич

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