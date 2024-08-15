Нуну (Заритовская) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нуну Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
04.09.1972
Дочь: Нуну Лариса Петровна
Отец ребёнка: Нуну Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
16.11.1980
Дочь: Орлянская Вироника Петровна
Отец ребёнка: Нуну Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
29.08.1986
Отец ребёнка: Нуну Пётр Георгиевич