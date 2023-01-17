Волосюк Андрей Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1910 ст.
Жена: Волосюк Мария Романовна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 24 года | Невесте 17 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно