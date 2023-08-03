(Шамардина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шамардина) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1904 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамардин Григорий Степанович

Мать: Шамардина (Веневцева) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Ирина

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Пётр

Смерть
Неизвестно

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