(Шамардина) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Ирина
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Пётр
Смерть
Неизвестно