Полянских (Мезрина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921
Отец: Мезрин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полянских) Людмила
Отец ребёнка: Полянских Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полянских Иван
Рождение ребёнка
18.09.1945
Рождение ребёнка
14.01.1947
Рождение ребёнка
11.09.1953
Смерть
Неизвестно