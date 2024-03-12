Полянских (Мезрина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских (Мезрина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921

Отец: Мезрин Матвей

Мать: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полянских) Людмила

Отец ребёнка: Полянских Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянских Иван

Рождение ребёнка
18.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полянских Иван

Рождение ребёнка
14.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полянских Иван

Рождение ребёнка
11.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полянских Иван

Смерть
Неизвестно

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