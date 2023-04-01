Шведовская Домникия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.
Дочь: (Шведовская) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1893 ст.
Сын: Шведовский Лев Григорьевич
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно