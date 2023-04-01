Шведовская Домникия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская Домникия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.

Дочь: (Шведовская) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.03.1893 ст.

Сын: Шведовский Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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