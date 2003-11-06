Ерина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

В
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2003

Отец: Андрей

Мать: Васильева Валерия Викторовна

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