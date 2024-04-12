Гомелева (Екимова) Соломонида Васильевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Екимов Василий Екимович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Яковлева Ксения Родионовна
Отец ребёнка: Гомелев Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Анфимова Вера Родионовна
Отец ребёнка: Гомелев Родион Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988