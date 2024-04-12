Гомелева (Екимова) Соломонида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомелева (Екимова) Соломонида Васильевна

Место рождения

Кузнечково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Екимов Василий Екимович

Мать: не указана

Кузнечково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Яковлева Ксения Родионовна

Отец ребёнка: Гомелев Родион Яковлевич

Кузнечково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Анфимова Вера Родионовна

Отец ребёнка: Гомелев Родион Яковлевич

Кузнечково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомелев Родион Яковлевич

Смерть
1988
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