Титевалов Григорий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Титевалов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Титевалова Александра Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Колотовкина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Титевалова Александра Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русанова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Титевалова Александра Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно