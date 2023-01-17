Титевалов Григорий Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титевалов Григорий Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Титевалов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Титевалова Александра Акимовна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Колотовкина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Титевалова Александра Акимовна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русанова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Титевалова Александра Акимовна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титевалова Александра Акимовна

Смерть
Неизвестно
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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