Юрков Иван Иович
Место рождения
Дата рождения25.09.1909 ст.
Дата смерти18.11.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909 ст.
Отец: Юрков Иов Федорович
Мать: Юркова Мавра Онисимовна
Смерть
18.11.1943
В документах ЦА МО РФ - Юрков Иван Иванович. Умер от ран. Первичное место захоронения Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Шеркино, северо-восточнее, 500 м, опушка леса.