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Юрков Иван Иович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

25.09.1909 ст.

Дата смерти

18.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909 ст.

Отец: Юрков Иов Федорович

Мать: Юркова Мавра Онисимовна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Смерть
18.11.1943
В документах ЦА МО РФ - Юрков Иван Иванович. Умер от ран. Первичное место захоронения Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Шеркино, северо-восточнее, 500 м, опушка леса.
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