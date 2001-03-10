Федосеева Козлова Евдокия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1936
Дата смерти10.03.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936
Отец: Козлов Лука Иванович
Мать: Козлова Поля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеева Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Федосеев Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич
Смерть
10.03.2001