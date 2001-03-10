Федосеева Козлова Евдокия Лукинична 07.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева Козлова Евдокия Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1936

Дата смерти

10.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936

Отец: Козлов Лука Иванович

Мать: Козлова Поля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеева Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Федосеев Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Сергеевич

Смерть
10.03.2001

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