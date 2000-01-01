Коломиец Феодот Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1838
Жена: Екатерина Константиновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31KM
Рождение ребёнка
20.12.1839
Дочь: Улияна Феодотовна
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
13.12.1842
Дочь: Анна Феодотовна
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-1WHV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-6HPT