Коломиец Феодот Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Феодот Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1838

Жена: Екатерина Константиновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31KM
Рождение ребёнка
20.12.1839

Дочь: Улияна Феодотовна

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
13.12.1842

Дочь: Анна Феодотовна

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-1WHV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-6HPT
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