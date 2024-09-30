Яковлев Лаврентий
Место рождения
Дата рождения03.08.1873 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1873 ст.
Отец: Афиногенов Яков
Мать: Адрианова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Анна
Крещение
05.08.1873 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Дмитрий Андрианов
Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.
Сын: Лаврентьев Александр
Мать ребёнка: Ильина Анна
Смерть
После 1909