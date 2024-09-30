Яковлев Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Лаврентий

Яковлев Лаврентий

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.08.1873 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1873 ст.

Отец: Афиногенов Яков

Мать: Адрианова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна

Крещение
05.08.1873 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Дмитрий Андрианов
Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.

Сын: Лаврентьев Александр

Мать ребёнка: Ильина Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

Мы используем куки для улучшения работы сайта.