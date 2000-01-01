Иван Васильевич
Место рождениясельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Василий
Мать: не указана
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1762
Сын: Абрам Иванович
Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Севастьяновна
Смерть
Неизвестно