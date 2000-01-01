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Иван Васильевич

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Место рождения

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Василий

Мать: не указана

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1762

Сын: Абрам Иванович

Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Севастьяновна

Смерть
Неизвестно
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