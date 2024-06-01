Чертовиков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Чертовикова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Чертовикова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна
Работа или профессия
1959
крановщик
Смерть
Неизвестно