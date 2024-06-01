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Чертовиков Иван Федорович

Место рождения

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Чертовикова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Чертовикова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чертовикова (Софонова) Нина Михайловна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
1959
Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
крановщик
Смерть
Неизвестно

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