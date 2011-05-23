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Бабкин Андрей Викторович
Бабкин Андрей Викторович
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Древо
Место рождения
Старый Шагирт
, Куединский муниципальный район, Пермский край
Дата рождения
23.05.2011
Пол
Мужской
Отец
Бабкин Виктор Алексеевич
1988 г.р.
Мать
Бабкина (Соломенцева) Александра Алексеевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2011
Отец:
Бабкин Виктор Алексеевич
Мать:
Бабкина Александра Алексеевна
Старый Шагирт
, Куединский муниципальный район, Пермский край
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