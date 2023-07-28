Воробьев Кузьма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Воробьева) Александра
Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 30.06.1888
Сын: Воробьев Иван
Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.04.1891
Сын: Воробьев Георгий
Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Ильина (Воробьева) Екатерина
Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.05.1896
Дочь: Филиппова (Воробьева) Марья Кузьминична
Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: (Воробьева) Любовь
Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно