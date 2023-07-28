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Воробьев Кузьма

Место рождения

Малышкино, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Малышкино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Воробьева) Александра

Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 30.06.1888

Сын: Воробьев Иван

Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Воробьев Георгий

Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Ильина (Воробьева) Екатерина

Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.05.1896

Дочь: Филиппова (Воробьева) Марья Кузьминична

Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: (Воробьева) Любовь

Мать ребёнка: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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