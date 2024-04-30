Бойков Аристарх Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бойков Аристарх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойкова Анна Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойков Александр Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойков Петр Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойков Андрей Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бойков Николай Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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