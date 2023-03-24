Дитяткина (Гераськина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитяткина (Гераськина) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гераськин Иван Филиппович

Мать: Зоя (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дитяткина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Дитяткин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дитяткина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Дитяткин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дитяткин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Дитяткин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дитяткин Владимир

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