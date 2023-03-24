Дитяткина (Гераськина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гераськин Иван Филиппович
Мать: Зоя (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дитяткина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Дитяткин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дитяткина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Дитяткин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дитяткин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Дитяткин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дитяткин Владимир