Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шакула Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодарь Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Чегодарь Василий Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегодарь Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Чегодарь Василий Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1927
Дочь: Бажан (Чегодарь) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Чегодарь Василий Лазаревич
Смерть
Неизвестно