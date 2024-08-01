Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шакула Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодарь Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Чегодарь Василий Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегодарь Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Чегодарь Василий Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодарь Василий Лазаревич

Рождение ребёнка
20.05.1927

Дочь: Бажан (Чегодарь) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Чегодарь Василий Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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