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Ефимия Григорьева

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.07.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1792 г.р.

Муж

1827 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1826 ст.

Отец: Григорий Максимов

Мать: Евдокия Захарова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1845 ст.

Муж: Петр Никитин

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.

Сын: Архип Петров

Отец ребёнка: Петр Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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