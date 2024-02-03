Ефимия Григорьева
Место рождения
Дата рождения05.07.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1826 ст.
Отец: Григорий Максимов
Мать: Евдокия Захарова
Бракосочетание
05.11.1845 ст.
Муж: Петр Никитин
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1856 ст.
Сын: Архип Петров
Отец ребёнка: Петр Никитин
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно