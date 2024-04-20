Ковалев Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Ковалев Егор Григорьевич
Мать: Ковалева Фекла Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Елизавета
Военная служба
Неизвестно
37 отдельный зенитный артиллерийский дивизион 37 танковой дивизии
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВКП (б)
Образование
Неизвестно
10 классов
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Майор инт. сл.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
сержант командир дальномерного отделения
Призыв на военную службу
1940
Витебск, Витебская область
Военная награда
17.07.1943
Медаль "За оборону Ленинграда"
Демобилизация
17.07.1944
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
Неизвестно