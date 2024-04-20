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Ковалев Дмитрий Егорович

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Место рождения

Теханичи, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ковалев Егор Григорьевич

Мать: Ковалева Фекла Карповна

Теханичи, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Елизавета

Военная служба
Неизвестно
37 отдельный зенитный артиллерийский дивизион 37 танковой дивизии
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВКП (б)
Образование
Неизвестно
10 классов
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Майор инт. сл.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
сержант командир дальномерного отделения
Призыв на военную службу
1940
Витебск, Витебская область
Военная награда
17.07.1943
Медаль "За оборону Ленинграда"
Демобилизация
17.07.1944
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
Неизвестно

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