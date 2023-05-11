Рубанова Думнова Зинаида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубанов Иван Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубанов Евгений Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Константинович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно