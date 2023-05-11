Рубанова Думнова Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Думнова Зинаида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Думнов Константин Васильевич

Мать: Думнова Менькова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Иван Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Евгений Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Константинович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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