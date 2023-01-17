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Одинец Денис Корнеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Одинец Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Денисова

Мать ребёнка: Одинец Анна Кипреянова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параска Денисова

Мать ребёнка: Одинец Анна Кипреянова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Одинец Денисов

Мать ребёнка: Одинец Анна Кипреянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Анна Кипреянова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1802
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