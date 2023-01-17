Одинец Денис Корнеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Одинец Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Денисова
Мать ребёнка: Одинец Анна Кипреянова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параска Денисова
Мать ребёнка: Одинец Анна Кипреянова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Одинец Денисов
Мать ребёнка: Одинец Анна Кипреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинец Анна Кипреянова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1802