Васильева Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Параскева Алексеевна

Место рождения

Новофроловское, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Новофроловское, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.?.1886

Муж: Васильев Василий Васильевич

Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.02.1896

Дочь: Корешкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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