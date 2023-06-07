Федор Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Венедиктов

Федор Венедиктов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Степанида Федорова

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федорова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close