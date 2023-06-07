Федор Венедиктов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Степанида Федорова
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федорова
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно