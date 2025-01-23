(Юркова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
22.09.2005
Дочь: (Павлова) Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей