(Юркова) Ирина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Юркова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Рождение ребёнка
22.09.2005

Дочь: (Павлова) Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей

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