Нифонт Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Федор Нифонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сидор Нифонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Григорий Нифонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно