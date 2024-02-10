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Нифонт Дементьевич

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1818

Сын: Федор Нифонтович

Мать ребёнка: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сидор Нифонтович

Мать ребёнка: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Григорий Нифонтович

Мать ребёнка: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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