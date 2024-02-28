Трифонова Устинова Анисья Пегасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1899
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Трифонова Анна Ипатьевна
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Трифонов Александр Ипатьевич
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Трифонов Порфирий Ипатьевич
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1909
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1910
Сын: Трифонов Ананий Ипатьевич
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1913
Сын: Трифонов Владимир Ипатьевич
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Воскобойникова Трифонова Антонина Ипатьевна
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно