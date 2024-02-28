Трифонова Устинова Анисья Пегасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Устинова Анисья Пегасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1899

Муж: не указан

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Трифонова Анна Ипатьевна

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Трифонов Александр Ипатьевич

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Трифонов Порфирий Ипатьевич

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Трифонов Петр Ипатьевич

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Трифонов Ананий Ипатьевич

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Рождение ребёнка
28.07.1913

Сын: Трифонов Владимир Ипатьевич

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Воскобойникова Трифонова Антонина Ипатьевна

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Трифонов Ипат Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Ипат Павлович

Смерть
Неизвестно
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