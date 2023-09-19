(Voth) Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Voth) Eva

Место рождения

Galva, Kansas

Дата рождения

09.03.1884

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1884

Отец: Voth Benjamin Andrew

Мать: Elisabeth

Galva, Kansas
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