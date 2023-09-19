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(Voth) Eva
(Voth) Eva
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Древо
Место рождения
Galva, Kansas
Дата рождения
09.03.1884
Пол
Женский
Отец
Voth Benjamin Andrew
1844 г.р.
Мать
(Janz) Elisabeth
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1884
Отец:
Voth Benjamin Andrew
Мать:
Elisabeth
Galva, Kansas
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