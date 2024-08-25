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Никифорова Февронья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Семен Федорович

Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Никифоров Поликарп Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.01.1899

Сын: Никифоров Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович

Рождение ребёнка
04.03.1900

Сын: Никифоров Алексей Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1901

Сын: Никифоров Владимир Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович

Смерть
Неизвестно

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