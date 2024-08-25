Никифорова Февронья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1896
Сын: Никифоров Поликарп Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.01.1899
Сын: Никифоров Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1900
Сын: Никифоров Алексей Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1901
Сын: Никифоров Владимир Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Федорович
Смерть
Неизвестно