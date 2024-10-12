Дергунова (Мелихова) Александра Ивановна 21.04.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дергунова (Мелихова) Александра Ивановна

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

21.04.1901 ст.

Дата смерти

28.06.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1899 г.р.
1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1901 ст.

Отец: Мелихов Иван Захарович

Мать: Мелихова Александра Константиновна

Семёновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Михаил Филиппович

Бракосочетание
07.02.1918 ст.

Муж: Малышев Иван Викторович

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
19.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дергунов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дергунов Михаил Филиппович

Смерть
28.06.1979

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