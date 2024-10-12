Дергунова (Мелихова) Александра Ивановна
Место рожденияСемёновка
Дата рождения21.04.1901 ст.
Дата смерти28.06.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1901 ст.
Семёновка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1918 ст.
Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
19.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дергунов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дергунов Михаил Филиппович
Смерть
28.06.1979