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Алексей Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Между 1865 и 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Николай Антонов

Мать: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Хлебникова и (после 1829г.) И.Вейденгаммера, с 1844-А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1865 и 1869
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