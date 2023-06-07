Алексей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиМежду 1865 и 1869
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Николай Антонов
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Упоминание
1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Петрова
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Хлебникова и (после 1829г.) И.Вейденгаммера, с 1844-А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1865 и 1869