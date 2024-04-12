Шабайкин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения25.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1860
Рождение ребёнка
19.09.1882
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.05.1885
Сын: Шабайкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
04.11.1888
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Леонтьевна
Бракосочетание
11.?.1894
Жена: Шабайкина Анна Чувырина
Рождение ребёнка
21.03.1897
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно