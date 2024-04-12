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Шабайкин Иван Степанович

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1860

Отец: Шабайкин Степан Ефимович

Мать: Шабайкина Наталья Матвеевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1882

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Леонтьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1885

Сын: Шабайкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Леонтьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1888

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Шабайкина Татьяна Леонтьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1894

Жена: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Шабайкин Никон Иванович

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Чувырина

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабайкина Татьяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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