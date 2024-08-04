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Лозанин Василий Никифоров

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.07.1890

Жена: Лозанина (Агафонова) Пелагея Яковлева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених - завода крестьянин Василий Никифоров Лозанин, православного вероисповедания, вторым браком – 25 лет. Невеста – того же завода крестьянка собственница Пелагея Яковлева Агафонова, православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно

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