Лозанин Василий Никифоров
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1890
Жених - завода крестьянин Василий Никифоров Лозанин, православного вероисповедания, вторым браком – 25 лет. Невеста – того же завода крестьянка собственница Пелагея Яковлева Агафонова, православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно