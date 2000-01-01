Ерёмин Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1749 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерёмин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1749 ст.
Дочь: Васса Наумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1761 ст.
Дочь: Марфа Наумовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1749 ст.