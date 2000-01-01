Ерёмин Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1749 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерёмин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1749 ст.

Дочь: Васса Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1761 ст.

Дочь: Марфа Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1749 ст.
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