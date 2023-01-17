Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Петровна

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Григорьевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Устинья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Григорьевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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