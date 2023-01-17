Мавра Петровна
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Илья Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Устинья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Григорьевич
Смерть
Неизвестно