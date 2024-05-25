Крюкова Анастасия Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова Анастасия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1928

Дочь: Пузикова (Крюкова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Крюков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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