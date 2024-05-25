Крюкова Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1928
Дочь: Пузикова (Крюкова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Крюков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно