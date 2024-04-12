- (Голубкова) Агафья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Голубкова) Агафья Емельяновна

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: - Василий Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.

Сын: - Сергей Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Иванович

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.156-157 (Рождение №-1м)
Рождение ребёнка
17.12.1906 ст.

Сын: - Николай Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Иванович

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.111-112 (Рождение №-86м)
Смерть
После 1906 ст.
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