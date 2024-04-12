- (Голубкова) Агафья Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Муж: - Василий Иванович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.
Сын: - Сергей Васильевич
Отец ребёнка: - Василий Иванович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.156-157 (Рождение №-1м)
Рождение ребёнка
17.12.1906 ст.
Сын: - Николай Васильевич
Отец ребёнка: - Василий Иванович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.111-112 (Рождение №-86м)
Смерть
После 1906 ст.