Горелова Евдокия Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Горелова Параскева/Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горелов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Горелова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Горелова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Горелов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно