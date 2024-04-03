Горелова Евдокия Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова Евдокия Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Горелова Параскева/Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Горелов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Горелова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Горелов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Горелова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Горелов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Горелов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Горелов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Горелов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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