Щипов Яков Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипов Яков Федулович

Щипов Яков Федулович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Щипов Федул Фёдорович

Мать: Щипова Матрена

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Щипов Авраам (Абрам) Яковлевич

Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Щипов Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щипов Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close