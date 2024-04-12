Щипов Яков Федулович
Место рождения
Дата рождения1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Щипов Федул Фёдорович
Мать: Щипова Матрена
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Щипов Авраам (Абрам) Яковлевич
Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Щипова Настасья Савостьяновна
Работа или профессия
Неизвестно